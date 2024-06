Caltanissetta. All’Asp concluso l’evento “Update in Cardiologia”

CALTANISSETTA. Concluso l’evento “Update in cardiologia”. Gli organizzatori dott. Rindone, Direttore della UOC di Cardiologia, e dott. Calogero Geraci Medico Cardiologo, del P.O. S. Elia di Caltanissetta, hanno mostrato soddisfazione per l’elevata risposta territoriale che ha visto l’adesione di circa 55 medici di medicina generale e specialisti provenienti dal territorio nisseno nonché per la coesione dimostrata da tutti i professionisti dei due reparti di Cardiologia ed Emodinamica che hanno relazionato dando il proprio contributo all’evento formativo.

Non è mancato il sostegno all’evento da parte del commissario straordinario Salvatore Ficarra che, all’apertura dei lavori, si è soffermato sull’importanza dell’assistenza Cardiologica garantita in tutto il territorio della provincia, evidenziando l’investimento dell’Azienda nelle nuove tecnologie cardiologiche e, non per ultimo, rappresentando il proprio sostegno al progetto in-itinere “Aritmologia” che prevede la nascita di una nuova sala dedicata all’esecuzione delle procedure di Aritmologia ed Elettrofisiologia con la possibilità nel prossimo futuro di poter attivare un Servizio aritmologico dedicato in atto mancante presso l’ASP nissena.