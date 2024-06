Butera. Inaugurato il nuovo Asilo Nido “Arcobaleno”

BUTERA. È stato inaugurato il nuovo Asilo Nido. Si chiamerà Arcobaleno potrà ospitare fino a 26 bambini e rappresenta una struttura avveniristica, dal momento che, al suo interno, sono compresi tutta una serie di confort che andranno a rendere più accogliente la permanenza dei bimbi nella stessa struttura.

L’asilo Nido Arcobaleno, come ha spiegato il sindaco Giovanni Zuccalà in sede di presentazione, è stato reso possibile grazie all’avvenuto recupero di un finanziamento il cui iter era stato avviato nel lontano 2008 dall’allora vice sindaco Giovanna Donzella. Proprio la stessa amministratrice ha ripreso l’iter completandolo grazie anche al supporto dell’ufficio servizi sociali del Comune retto dalla dott.ssa Giuseppina Carnazzo.

L’asilo nido sarà gestito dalla Cooperativa Vita Si che ha avuto parole di elogio per la struttura che presenta, oltre ad un’area esterna funzionale, anche il giardino d’inverno e diversi altri accessori e servizi in linea con quelle che sono le normative in materia.