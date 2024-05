Serie D. La Nissa riconferma il centrocampista argentino Emiliano Dalloro per la prossima stagione

Prosegue la campagna di riconferme in casa Nissa. L’ultima oin ordine di tempo è stata quella che ha riguardato il centrocampista Emiliano Dalloro, centrocampista con spiccate doti offensive, argentino, classe 2001. Il giovane vestirà la casacca biancoscudata anche la prossima stagione in serie D. La conferma all’unanimità da parte del presidente Luca Giovannone, del direttore sportivo Ernesto Russello e dell’allenatore Nicolò Terranova.

Emiliano è già ripartito per l’Argentina dove trascorrerà un meritato periodo di vacanza assieme alla famiglia. “Ho sempre dato il massimo, mi sono allenato con impegno e voglio continuare ancora questa meravigliosa avventura. Darò tutto me stesso -sottolinea “El Nino”- per questa maglia. Ringrazio il presidente, il direttore sportivo e il mister per la fiducia, farò di tutto per non deluderli. Come nella stagione appena conclusa, mi metterò dopo le vacanze al servizio del tecnico e dei compagni, con i quali si è creato un rapporto bellissimo. Che dire poi dei tifosi: sono fantastici, hanno dimostrato il loro immenso affetto standoci sempre vicini”. (foto Claudio Vicari)