San Cataldo. La Polizia Postale ha incontrato gli studenti dell’Euroform su truffe online e cyberbullismo

SAN CATALDO. Incontro con la polizia postale per le classi prime e seconde dell’Euroform di San Cataldo per trattare insieme argomenti come truffe sul web e cyberbullismo.

I ragazzi dell’Euroform, nativi digitali, sono stati attenti e partecipativi in un contesto cittadino che li ha visti protagonisti per l’interesse manifestato. In questo ambito, al centro del messaggio educativo c’è stato quello di educare le nuove generazioni giorno dopo giorno per una cittadinanza attiva, digitale e consapevole.