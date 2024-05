San Cataldo. Acqua torbida: il sindaco ne dispone il divieto per uso alimentare; sospesa la mensa scolastica

SAN CATALDO. “Il momento è di emergenza sul fronte idrico per la nostra Città; la distribuzione dell’acqua è iniziata e proseguirà; ci sono famiglie che sono senza acqua da 10 – 12 giorni; ci stiamo adoperando in ogni modo come amministrazione comunale stando in costante contatto con Caltaqua e Siciliacque, ma anche se la distribuzione idrica è stata già avviata purtroppo ci è stato segnalato che l’acqua è torbida per cui abbiamo dovuto mettere a punto l’ordinanza di non potabilità”.

Così il sindaco Gioacchino Comparato in un video nel quale ha spiegato la situazione in atto a San Cataldo sul fronte idrico. L’ordinanza è stata poi puntualmente emessa e prevede la non potabilità dell’acqua che, dunque, non potrà essere utilizzata per scopi alimentari; sospesa anche la mensa scolastica.

Questo il testo dell’ordinanza: “Premesso che il 07.05.2024 è pervenuta al Prot. Gen. di questo Ente nota al n. 14010 di Acque Caltanissetta S.p.A. “CALTAQUA”

per l’elevata torbidità in ingresso ai serbatoi comunali con richiesta di emettere Ordinanza di non potabilità;

Considerato che emerge una criticità di natura igienico-sanitaria e che al fine di risolvere tale problematica, risulta necessario provvedere alla sospensione della mensa nelle scuole e al divieto temporaneo di consumo d’acqua per uso alimentare nel territorio di San Cataldo;

Visto l’art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., a mente del quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

Ravvisata, quindi, la necessità di salvaguardare l’igiene, la salute e la sicurezza dei cittadini e nelle scuole degli utenti, per tali motivi il Sindaco ordina il divieto di consumo d’acqua per uso alimentare nel territorio del Comune di San Cataldo e la sospensione del servizio mensa nelle scuole della Città fino a nuova ordinanza”.