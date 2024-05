Giro d’Italia: Merlier, all’ultimo respiro

Continua a regalare emozioni il Giro d’Italia 107 che, anche in una giornata adatta ai velocisti, vede sugli scudi la Maglia Rosa di Tadej Pogacar. Lo sloveno, che ha conquistato 2″ di abbuono allo sprint intermedio di Cherasco, ha successivamente seguito il tentativo di allungo portato da Mikkel Frølich Honoré sullo strappo che portava il gruppo a Fossano. La mossa della Maglia Rosa non sorprendeva il suo rivale Geraint Thomas e i due, liberatisi di Honorè, transitavano sotto il triangolo rosso dell’ultimo km con un centinaio di metri di vantaggio sul gruppo. Il gallese della Ineos Grenadiers si rialzava, mentre la Maglia Rosa proseguiva prima di essere ripresa al cartello dei 150 metri. In uno sprint caotico, Milan e Merlier si sono giocati il successo fino al colpo di reni finale che ha visto prevalere il belga, nuova Maglia Ciclamino.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 46″

3 – Daniel Felipe Martinez (Bora – Hansgrohe) a 47″

ORDINE D’ARRIVO

1 – Tim Merlier (Soudal Quick-Step) – 166 km in 3h54’35”, media di 42.458 km/h

2 – Jonathan Milan (Lidl-Trek) s.t.

3 – Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) s.t.

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d'Italia

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti – Tim Merlier (Soudal Quick-Step)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) – indossata da Daniel Felipe Martinez (Bora – Hansgrohe)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, nati dopo il 01/01/1999 – Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike)

L’esultanza di Tim Merlier con dedica a Wouter Weylandt, morto il 9 maggio 2011

Il vincitore di tappa Tim Merlier ha dichiarato in conferenza stampa: “Sono felice di aver vinto perchè non credo ci siano troppe opportunità per gli sprinter e bisogna coglierle tutte. Anche oggi è stata una giornata strana, prima una fuga con tanti velocisti e poi nel finale il contrattacco degli uomini di classifica. Non ho visto l’azione di Tadej Pogacar e Geraint Thomas, ero troppo indietro sull’ultimo strappo e troppo impegnato per tornare nelle prime posizioni. Forse li abbiamo fatti arrabbiare. In molti si chiedevano se avrei potuto reggere, mi è piaciuto rispondere con i fatti. Avevo 18 anni quando è morto Wouter Weylandt al Giro (nel 2011), ma mi ricordo tutto come fosse successo ieri. Gli ho dedicato la mia prima vittoria di tappa al Giro nel 2021 e ho ripetuto la stessa celebrazione oggi. Il nostro Direttore Sportivo Iljo Keisse, che era il suo migliore amico, è qui presente in corsa, ed è importante per noi tenere vivo il suo ricordo”.