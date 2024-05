Caltanissetta. Gli studenti del Liceo Linguistico “Luigi Russo” alla mostra sui Viaggiatori del Grand Tour

CALTANISSETTA. La mostra “Viaggio tra le immagini delle antiche città della Sicilia – Monumenti e paesaggi nei Viaggiatori del Grand Tour”, inaugurata la scorsa settimana presso i locali di Sicilbanca a Caltanissetta, è senza dubbio l’esito di un lungo lavoro progettuale che ha visto la cooperazione di diverse forze coordinate dalla Dott.ssa Rosalba Panvini, Presidente dell’Associazione CENACUM, dal dott. Damiano Calabrese, Presidente dell’Associazione culturale “Amor Librorum”e dall’architetto Salvatore Rizzo.

Tra le molteplici energie spese per la realizzazione dell’evento, merita una particolare menzione il contributo fornito da alcuni docenti e alunni del Liceo Linguistico “L. Russo” di Caltanissetta, diretto dalla prof.ssa Maria Rita Basta. Su invito della Dott.ssa Panvini, infatti, l’Istituto è intervenuto fornendo la traduzione in inglese di tutte le informazioni relative alle opere delle teche espositive, dei pannelli esplicativi della natura e della storia raccontata attraverso la mostra e delle biografie degli Autori-Viaggiatori.

Gli studenti del Russo hanno accolto con entusiasmo l’invito, interpretandolo come ennesima occasione di confronto con il mondo del lavoro, come esperienza di arricchimento del proprio bagaglio culturale e, non ultimo, come occasione per mettere alla prova le proprie abilità e competenze linguistiche. Selezionati dai rispettivi docenti di lingua inglese, gli studenti hanno lavorato in totale autonomia, percependo in tal modo l’atmosfera di fiducia e responsabilizzazione che meritavano.

Il lavoro del traduttore, sfortunatamente, rientra tra quelli degli “invisibili”, nei quali difficilmente l’attenzione del fruitore va sui nomi degli autori. Corre l’obbligo, dunque, di sottolineare l’impegno dei docenti e alunni che hanno lavorato al progetto, citandone i nomi, in ordine strettamente alfabetico: prof.ssa Concetta G. Callari con gli studenti N. Falzone, C. Fiorellino, M. Gharbi, M. Ingrao, D. Lalicata, M. Martino, M. Medico e A. Virzì. Prof.ssa Valeria Dionisio con le alunne M. Di Natali e S. Garofalo. Prof.ssa Maria Stella Giunta con gli alunni G. Arcadipane, S. Callari, S. Dellutri, C. Duminuco, S. Matraxia, M.G. Messina e B. Scipione. Prof.ssa Alessandra La Rosa con gli studenti M. Capraro, S. Garzia, F. Fiaccabrino, L. Firrera, I. Maisano e C. Mulè.

La mostra avrà una durata di circa due mesi, durante i quali sono previste giornate dedicate alle scolaresche. In tali occasioni, gli alunni del Russo saranno impegnati a svolgere la funzione di cicerone per i turisti in visita, guidati dalla prof.ssa A. Sollami.