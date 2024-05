Avviso Legale – Tribunale di Caltanissetta – Esec. Imm. n. 59/22 R.G.E.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

ESEC. IMM. N. 59/22 R.G.E.

VENDITA SINCRONA MISTA

Comune di Caltanissetta (CL) Lotto 1 – Via Xiboli, 313-315. Piena propr. di una villetta di mq 285 e vani 10 cat.li a 2 piani con corte esclusiva e terreno annesso. Occupata. Prezzo base: Euro 148.957,20 (Offerta Minima Euro 111.717,90) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00.

Lotto 2 – via Xiboli, 303-305-307-311. Piena propr. di un fabbricato artigianale a destinazione opificio con terreno annesso. Occupato. Prezzo base: Euro 73.538,20 (Offerta Minima Euro 55.153,65) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto sincrona mista: 17/07/2024 ore 12:00, partecipabile innanzi al prof. delegato Avv. Agnese Zoda c/o o il proprio studio legale in Caltanissetta, via Rochester n.2, o telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 16/07/2024 presso il suddetto studio, o tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Situazione cat.le ed edilizia meglio descritte nella perizia agli atti della quale è necessario prendere visione. Maggiori info presso lo studio del delegato nonché custode giudiziario, tel. 093422178 e su www.tribunale.caltanissetta.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4301738, A4301739).