Sicilia, pugni a infermieri al pronto soccorso: arrestato

Voleva essere immediatamente curato dal personale sanitario del Muscatello di Augusta il pregiudicato 29enne del luogo che, dopo un incidente autonomo in motorino, si era recato in ospedale. I sanitari visti i lievi traumi riportati dall’uomo, a cui e’ stato assegnato il “Codice Verde”, hanno messo in coda il soccorso poiche’ erano in atto piu’ gravi interventi.

L’uomo, invece di aspettare pazientemente il suo turno, ha inveito contro i due sanitari in servizio prendendoli a pugni. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono immediatamente intervenuti e hanno arrestato l’aggressore che successivamente e’ stato condotto nel carcere Cavadonna di Siracusa, come disposto dall’autorita’ giudiziaria.