Sicilia, denuncia il figlio violento: giovane arrestato

Una donna denuncia il figlio violento. Succede a Vittoria, dove gli agenti del commissariato hanno arrestato in flagranza di reato un giovane gia’ noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia. A seguito di segnalazione pervenuta alla sala operativa, i poliziotti sono intervenuti per una lite in un’abitazione sita in Vittoria, dove una donna ha riferito di essere stata minacciata e aggredita dal proprio figlio convivente, a seguito di una incessante richiesta di denaro contante che gli sarebbe servito presumibilmente per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Ha raccontato ai poliziotti che i maltrattamenti si verificavano da diverso tempo e ha aggiunto che in piu’ occasioni era stata vittima di violenze fisiche da parte del figlio. Il giovane, gia’ sottoposto a due misure cautelari personali per maltrattamenti in famiglia e rissa, risultava sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale emesso dal questore di Ragusa. E’ stato posto agli arresti domiciliari presso altra abitazione, ubicata fuori provincia.