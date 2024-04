Settimana Santa, la Pro Loco di Caltanissetta: 2000 turisti transitati in città, risultati ottenuti con la sinergia tra tutti gli attori

La Settimana Santa di Caltanissetta: una tradizione che continua ad incantare. Ogni anno, le manifestazioni della Settimana Santa nissena regalano emozioni uniche, trasformando le vie del centro storico in un palcoscenico vivente di devozione e tradizione. Quest’anno possiamo sicuramente affermare il successo di questa festività così amata. L’energia dei cittadini, unita alla passione dei partecipanti, ha reso possibile lo svolgersi di una Settimana Santa indimenticabile.

Anche quest’anno abbiamo raggiunto un elevato numero di turisti in città, provenienti da ogni parte del mondo. I giovani volontari del Servizio Civile Universale, presso il nostro InfoPoint, hanno sommariamente registrato parte della presenza in città, con visitatori provenienti dalla Repubblica Ceca, Francia, Inghilterra,

Belgio, Spagna, Argentina, senza dimenticare i gruppi organizzati da ogni parte dell’Italia e soprattutto dalla Sicilia.

Sono rimasto piacevolmente colpito dalle parole rivolte, in particolare, da alcune persone catanesi, arrivate in città per restare solo un paio di giorni perché intenzionate a girare per varie città del centro Sicilia. Hanno cambiato il loro itinerario per ammirare e partecipare a tutte le manifestazioni della nostra Settimana Santa restando affascinati dalla bellezza di ogni singolo evento.

Almeno 2.000 sono i turisti che hanno transitato in città durante tutta la settimana. Dato importante da cui partire per continuare a lavorare, affinché possa continuare ad aumentare in positivo. Altra considerazione imprescindibile riguarda la rinnovata presenza di numerosi gruppi di giovani per le vie del centro storico, in occasione delle festività pasquali. Sintomo di speranza di una rinnovata passione delle nuove generazioni per le nostre tradizioni.

Come Presidente della Pro Loco desidero ringraziare tutti coloro che hanno a cuore la Settimana Santa nissena e che hanno contribuito all’organizzazione, restando dietro le quinte: partendo dall’Associazione

che mi onoro di rappresentare, sento il dovere di rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti i volontari e soci della Pro Loco, all’OLP avv. Valentina Curione ed al Consiglio Direttivo, sempre presenti e fonte di grande sostegno per le nostre attività.

Un ringraziamento particolare, è dovuto ai nostri ragazzi del Servizio Civile Universale che ogni giorno sono stati impegnati nell’accoglienza turistica. Doveroso è l’ulteriore ringraziamento all’Amministrazione Comunale ed al Sindaco, per il contributo e la collaborazione; a Giuseppe Fiocco (Riti Settimana Santa CL), Silvio Zaami e Michele Spena per la quotidiana presenza e per il lavoro svolto insieme nella promozione delle singole manifestazioni ed ancora ai Presidenti delle singole associazioni inerenti alle manifestazioni della Settimana Santa.

La sinergia e la fattiva collaborazione è stata fonte di grande gioia e di rinnovata voglia di migliorare il nostro servizio, a beneficio della nostra bella città. Da ultimo e non per ultimo, un ringraziamento particolare è dovuto anche a Daniela Ginevra per la preziosa collaborazione, che col suo profilo Instagram ha pubblicizzato giornalmente la Settimana Santa, registrando un altissimo numero di visualizzazioni e permettendoci di far conoscere la nostra meravigliosa realtà. Soddisfatti e fieri dei risultati raggiunti, l’auspicio è di continuare a lavorare strenuamente e sinergicamente per migliorarci.

Presidente Pro Loco Caltanissetta APS

Dott. Luca Miccichè