Serradifalco. Riconosciuto contributo alle famiglie per l’acquisto di ticket per la mensa scolastica

SERRADIFALCO. Riconoscere alle famiglie con redditi minori un contributo per il periodo gennaio – maggio 2024 per l’acquisto dei ticket mensa. E’ quanto intende fare l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio per venire incontro quanto più possibile alle famiglie bisognose attraverso la concessione di un contributo finalizzato al sostegno della spesa per il servizio della mensa scolastica a favore degli alunni di scuola d‘infanzia ed elementare dell’Istituto comprensivo “Puglisi” di Serradifalco.

Prevista la concessione di un contributo pari al 100% alle persone che versano in stato di indigenza, segnalate dall’Assistente sociale del Comune. La riduzione prevista sarà dell’80% per le famiglie il cui indicatore Isee 2024 va da 0.00 euro a 5 mila euro.

La riduzione sarà invece pari al 50% per le famiglie il cui indicatore Isee 2024 va da 5.001 euro a 13.000 euro. Sarà ridotto il costo del 30% alle famiglie con più figli che usufruiscono del servizio mensa, per ogni figlio successivo al primo e solo nel caso rimanga disponibilità economica dalle somme assegnate dall’Assessorato competente, il cui indicatore Isee 2024 va da 13.001 euro a 15 mila euro. In questo modo, attraverso tale contributo, si avrà l’abbattimento dei costi legati ai ticket per la mensa scolastica con ricadute positive per le famiglie i cui figli frequentano le scuole materna ed elementare e che usufruiscono del servizio di mensa scolastica.