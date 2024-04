Serradifalco. Approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della Chiesa del Collegio di Maria

SERRADIFALCO. E’ stato approvato il progetto esecutivo per l’avvio degli interventi di messa in sicurezza sismica della Chiesa del Collegio di Maria. La chiesa, di proprietà dell’Ipab, ha ottenuto un finanziamento con i fondi del Pnrr di 680 mila euro dal Ministero della Cultura, Direzione generale del Patrimonio Culturale per interventi di adeguamento e messa in sicurezza. Il progetto esecutivo è stato realizzato da Itinera Studio Associato di Caltanissetta ed è stato approvato dall’ufficio tecnico comunale.

Esso prevede un importo a base d’asta di 407.123,16 euro. Tale importo comprende, per una parte, il costo per la demolizione e rimozione degli inerti dell’immobile per 60.367,43 euro; previste poi opere di rinforzo, consolidamento e risanamento per un importo di 222.755,58 euro, e infine 124.000,15 euro per opere architettoniche. A questa somma, per la quale i lavori andranno all’asta, andranno poi aggiunti 48.818,11 euro di costi della sicurezza che sono obbligatori, per un importo totale del progetto che ammonta a 455.941,27 euro. Infine, le somme a disposizione dell’amministrazione comunale saranno pari a 224.058,73 euro per un totale di 680 mila euro.

Tali interventi si sono resi necessari in quanto la copertura della chiesa ha registrato non poche criticità dovute ad infiltrazioni d’acqua che hanno danneggiato anche i preziosi affreschi realizzati nel secolo scorso dal pittore Leopoldo Messina.