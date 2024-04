Serie D. La Sancataldese batte 2-0 l’Igea Virtus e conquista la salvezza. Decisivi i gol di Mazza e Siino

La Sancataldese ha battuto 2-0 l’Igea Virtus ed ha conquistato la salvezza. Un risultato veramente importante per i verdeamaranto che avevano bisogno dei 3 punti per assicurarsi la permanenza diretta in serie D. La vittoria, per la cronaca, s’è concretizzata già nella prima frazione di gioco quando la Sancataldese è dapprima passata in vantaggio con Mazza per poi raddoppiare con Siino. Un uno – due vincente che s’è rivelato micidiale per gli avversari che hanno potuto ben poco contro i verdemaranto.

Gara nel complesso attenta da parte di una Sancataldese che ha dovuto fare i conti contro un’Igea Virtus di buon livello che, sull’1-0, ha tentato alcune volte, invano, la strada del pari. L’uno-due micidiale con due ripartenze è stato realizzato da due juniores ed ha permesso alla squadra del presidente Ivano La Cagnina di conquistare una salvezza sofferta ma meritata.

La Sancataldese ci ha messo tanto cuore ed altrettanta personalità per venire a capo di un match che bisognava vincere ad ogni costo. Ammirevole come sempre il sostegno del tifo organizzato che ha sostenuto in maniera commovente la squadra senza mai tirarsi indietro al primo momento di difficoltà. Alla fine, salvezza, serie D in cassaforte e l’immancabile foto con sullo sfondo gli ammirevoli tifosi del gruppo Neuropatico.