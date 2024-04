San Cataldo. Mensa scolastica: previsto a breve l’avviamento della fase preparatoria del nuovo bando

SAN CATALDO. Il servizio mensa degli istituti scolastici di San Cataldo, gestito ad oggi dalla INNOVA SPA, a breve volgerà a termine e come ogni anno l’amministrazione comunale avvierà la fase preparatoria del nuovo bando. Lo ha reso noto la stessa società che gestisce il servizio.

In questa occasione le lavoratrici addette alle mense si sono riunite per discutere del nuovo bando e del servizio. Il Sindacato Generale Scuola, presente all’incontro Filippo Baio SGS scuola, ha fatto sapere che tutti i lavoratori saranno presenti nella formulazione e contrattazione con il nuovo soggetto. L’amministrazione comunale precedentemente contattata, con a capo il Sindaco Avv. Gioacchino Comparato e l’assessore al ramo dott. Salvatore Citrano si sono detti disponibili ad un confronto con le lavoratrici. In quella sede discuteremo delle criticità emerse durante il servizio mensa dichiara Aldo Mucci del direttivo nazionale SGS Scuola.

“Criticità assolutamente risolvibili – si legge in una nota – ci auguriamo di continuare a svolgere con serenità, un servizio essenziale per la comunità sancataldese – si legge ancora , ed ancora: “il servizio di ristorazione scolastica ha acquisito una valenza di natura didattica oltreché educativa dovendo necessariamente contribuire a favorire corretti comportamenti alimentari, Intorno alla mensa si può e si deve costruire una comunità dove i bambini, le famiglie, la scuola e il territorio dialoghino in una logica di reciproco scambio che crea benessere e sviluppo. Su questo argomento l’amministrazione comunale è assolutamente concorde conclude Mucci.