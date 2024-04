Rischia di annegare in piscina a 6 anni, bimba grave

Rischia di annegare a 6 anni in piscina sull’isola di Ischia. Il fatto e’ accaduto nel pomeriggio in un parco termale di Lacco Ameno. I carabinieri indagano per capire come mai la piccola, che era insieme alla madre, per ragioni ancora da comprendere, abbia quasi perso la vita.

La piccola e’ stata salvata da un assistente bagnante e da personale medico della struttura. La bambina e’ stata trasferita prima nell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e poi in idroambulanza nell’ospedale Santobono di Napoli.

Al momento non e’ stata dichiarata in pericolo di vita, ma la prognosi e’ riservata. I militari dell’ Arma, coordinati dalla procura di Napoli, sono impegnati nel ricostruire l’intera vicenda sentendo le persone informate sui fatti.