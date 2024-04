Operaio corriere: oltre 400 grammi di cocaina, arrestato nell’Agrigentino

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cammarata e della Stazione di Casteltermini hanno arrestato, in flagranza di reato, un trentanovenne operaio del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo a bordo di un furgone non suo si era diretto fuori paese in direzione di Agrigento.

L’uomo e’ stato quindi fermato e controllato alle porte di Favara. Al termine della perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno trovato un panetto di cocaina dal peso di 413 grammi, sottoposto a sequestro. Disposti gli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida, nel corso della quale il gip ha convalidato il provvedimento e confermato la misura cautelare con l’applicazione del braccialetto elettronico