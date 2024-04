Nel nisseno, controlli a pescherecci: sanzioni per oltre 5mila euro

– Sempre più serrati i controlli del personale della Capitaneria di porto di Gela (CALTANISSETTA), che negli ultimi giorni hanno intensificato l’attività ispettiva sul rispetto della normativa sulla pesca professionale. Con un’azione congiunta sia in zona portuale che impiegando i mezzi navali, sono state condotte approfondite ispezioni alle unità intente in attività di pesca già alle prime luci dell’alba.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 5mila euro sia per l’impiego di attrezzi da pesca non compatibili con la pesca di tipo sportivo (reti da posta), che per l’irregolare assunzione di personale marittimo a bordo dei pescherecci. Le reti, abusivamente utilizzate, di una lunghezza complessiva pari a circa 1.700 metri sono state poste sotto sequestro amministrativo.