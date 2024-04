Mussomeli, “Premio speciale alla carriera” a Calogero Barba

MUSSOMELI – Ci sarà anche il mussomelese Calogero Barba sabato prossimo pomeriggio a Palermo 27 Aprile 2024 alle ore 16.00 presso il Cine Teatro della Caserma Ruggero Settimo (ex refettorio del Convento di San Francesco di Paola), a ritirare il “Premio Francesco Carbone Experimenta 2023”. Da sottolineare che la giuria del premio, alla sua VI edizione, anche quest’anno ha voluto assegnare l’ambito riconoscimento a personalità del mondo delle arti, della scrittura e della sperimentazione, che si sono distinte per il loro impegno sia nella ricerca che nel sociale. La giuria composta da Aldo Gerbino, Tommaso Romano, Ciro Spataro, Vinny Scorsone, Francesco Scorsone e Vincenzo Viscardi ha ssegnato per l’anno 2023: il “Premio speciale alla carriera” a Calogero Barba. A darne notizia, Vincenzo Viscardi, presidente dell’istituzione Francesco Carbone.