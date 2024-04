Mantenersi sani e in forma grazie all’alimentazione

Qual è il segreto per sentirsi forti e vivere in modo sano e in forma?

Sappiamo che alla base di un corpo sano e con difese immunitarie forti spesso risiede un regime nutrizionale equilibrato, ovvero una dieta composta da abitudini alimentari volte a favorire il benessere dell’organismo.

Ma che cosa si intende per regime alimentare equilibrato? La risposta non è univoca per tutti: abitudini personali, età, stato di salute e quantità di esercizio fisico sono determinanti nel delineare differenze tra un caso e l’altro.

Vediamo però alcune buone abitudini per mantenersi in forma grazie a una dieta equilibrata.

Mantenersi idratati e bere molta acqua

Il corpo umano è composto prevalentemente d’acqua, ecco perché è indispensabile bere molto per mantenersi idratati.

L’acqua porta benefici alle ossa, alla circolazione, agli organi interni e alla pelle. Nella scelta dell’acqua è molto importante orientarsi su quella con un basso residuo fisso, ideale perché non appesantisce i reni.

Inserire vitamine e fibre nella propria dieta

A meno che non si soffra di patologie che non lo consentono, come per esempio quella del colon irritabile, è importantissimo mangiare molta frutta e verdura quotidianamente, per assimilare la giusta quantità di nutrienti contenuti in questo tipo di alimenti.

Se non si è particolarmente abituati a mangiarne, si può iniziare in modo graduale sfruttando la colazione o gli snack tra un pasto e l’altro, nei quali un frutto fresco o secco ci permette di nutrirci senza appesantire il corpo.

Grazie alla grande quantità di fibre che contengono, frutta e verdura sono importantissime per regolamentare il funzionamento dell’intestino e per garantire un importante senso di sazietà, indispensabile per mangiare le giuste quantità ed evitare abusi.

Mangiare legumi

Vitamine, proteine, carboidrati e minerali sono contenuti in grandi quantità nei legumi, ecco perché questi alimenti dovrebbero essere assunti almeno 2 volte alla settimana, magari abbinati ai cereali integrali per assicurarsi un pasto completo e bilanciato.

Assumere grassi di origine vegetale

Per quanto riguarda l’assunzione di grassi di origine vegetale, r isulta preferibile prediligere l’olio d’oliva, meglio se a crudo, al burro per condimenti e preparazioni, anche quelle dei dolci.

Assumere proteine diverse

Se si mangia carne, pesce e latticini, è importante assumerli in modo controllato ed equilibrato durante la settimana, insieme alle proteine di origine animale come quelle contenute nei legumi. Tra queste, è ideale limitare il consumo di carne a 1 o 2 volte alla settimana, per prediligere il consumo di pesce, legumi e latticini.

Cos’altro fare per vivere in forma

Alla base di un corpo sano e forte risiede una buona alimentazione affiancata dal movimento costante.

Una camminata al mattino o alla sera di ritorno dal lavoro, un breve allenamento di pilates o yoga, la corsa leggera, il nuoto, l’aerobica o qualsiasi altro tipo di esercizio fisico, quando affiancati a una corretta alimentazione hanno effetti miracolosi sull’organismo. Quanto allenarsi? Almeno tre volte alla settimana.

Inserire l’allenamento nella propria routine, insieme ai giusti accorgimenti sull’alimentazione, è determinante per sentirsi forti e raggiungere uno stato di benessere fisico e mentale.