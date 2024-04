L’OMCeO nisseno organizza a Riesi Corso multidisciplinare in Medicina Generale su patologie endocrino metaboliche

RIESI. E’ in programma, nell’ambito del fitto calendario della formazione dell’OMCeO nisseno, un altro evento rivolto ai Medici Chirurghi, Medici di Famiglia e Pediatri di Libera Scelta del territorio. Questa volta l’appuntamento, dal titolo “Le patologie endocrino metaboliche”, si svolgerà a Riesi sabato 6 aprile 2024 presso la Sala Conferenze “Villa La Liniia”.

Si tratta di un corso di aggiornamento multidisciplinare in Medicina Generale organizzato dalla Commissione dell’Albo dei Medici Chirurgi provinciale, con il patrocinio del Comune di Riesi. Anche in questo caso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione dei crediti formativi attribuiti dalla commissione E.C.M., cinque per l’esattezza.

Si prevede la suddivisione in due sessioni, la prima dedicata alla patologia tiroidea e la seconda a quella diabetologica. Sarà un’occasione di confronto tra diverse figure professionali ribadendo l’importanza dell’approccio multidisciplinare, dell’aggiornamento continuo per mantenersi al passo con i tempi e con le linee guida in continua evoluzione e soprattutto della collaborazione tra medico di medicina generale e specialista.