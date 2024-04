L’Intelligence cerca 007, come diventare agente segreto in Italia: concorso pubblico, scade alla mezzanotte del 31 maggio 2024

Affidabilità, attaccamento alle Istituzioni, forti competenze tecniche. E, naturalmente, una spiccata riservatezza. Sono questi i requisiti per diventare uno 007 italiano. Li elenca minuziosamente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, vale a dire la nostra Intelligence nazionale, che ha emanato un bando per trovare le migliori risorse da impiegare in qualità di agente segreto.

COME DIVENTARE AGENTE SEGRETO IN ITALIA – Per diventare agente segreto in Italia occorre superare un concorso pubblico, che consta di un primo screening curriculare a cui seguiranno prove selettive. Il termine ultimo per iscriversi è la mezzanotte del 31 maggio. I requisiti sono molto stringenti. L’aspirante 007 dovrà avere salde competenze in settori come l’intelligenza artificiale, per le figure specifiche di machine learning engineer, data scientist e big data engineer/architect.

L’Intelligence italiana seleziona oltretutto esperti in metodologie di penetration testing e red teaming, cyber threat intelligence, reverse engineering, malware analysis e digital forensics, minacce WMD, armamenti, missilistica e tecnologie associate, materiali dual use e reti di procurement. Non mancano necessarie figure competenti in algoritmica per la crittoanalisi, fotointerpretazione di immagini satellitari, scienze comportamentali e attività di profiling, archivistica e digitalizzazione documentale.

CANDIDATURA SPONTANEA PER GIOVANI AD ALTO POTENZIALE – Non c’è solo il concorso. Chi vuole entrare a fare parte della squadra italiana di agenti segreti può presentare anche una candidatura spontanea tramite lo stesso sito del Servizio di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, il quale dichiara di essere alla ricerca di “giovani ad alto potenziale e fortemente motivati a un impiego nel Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica”.