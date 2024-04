L’annuncio: fusione per i Comuni di Bompensiere e Milena, ma era solo un Pesce d’Aprile

BOMPENSIERE. Un pesce d’aprile che, fino a quando il sindaco Salvatore Virciglio, tramite un video, non ha smentito, era sembrata realtà bella e buona. Si tratta della notizia legata alla fusione tra il Comune di Milena e quello di Bompensiere. “La nostra fusione con il Comune di Milena è un pesce d’aprile” – ha sottolineato il sindaco Salvatore Virciglio. “La notizia circolata nelle scorse ore sulla presunta fusione tra i comuni di Bompensiere e Milena è un pesce d’aprile; ho ricevuto diverse chiamate e quindi ho voluto chiarire anche con un breve video”.

I due comuni del Vallone Nisseno sono vicini non solo geograficamente ma anche sul piano della collaborazione politico istituzionale che spesso pongono in essere in un clima di convivenza e condivisione. Nel momento in cui s’è diffusa la notizia, poi rivelatasi il classico pesce d’aprile, in tanti avevano creduto a questo pesce d’aprile. Alla fine, tuttavia, Milena e Bompensiere resteranno ognuno per i fatti propri mentre questo pesce d’aprile, ben congegnato e reso verosimile, passerà alla storia come uno dei più divertenti della storia dei due comuni.