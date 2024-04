Grande Successo per l’ASD New Planet Academy al 15° Trofeo Città dello Stretto a Caltagirone

Nella vibrante atmosfera della competizione, l’ASD New Planet Academy ha brillato, conquistando un impressionante bottino di medaglie al 15° Trofeo Città dello Stretto. Con un totale di 14 medaglie d’oro, 6 d’argento e 4 di bronzo, oltre a numerose finali nelle varie discipline e categorie, gli atleti hanno dimostrato talento, dedizione e determinazione.

La competizione ha preso vita sin dalle prime ore del mattino, con i gruppi Under 7 classe E che hanno fatto incetta di successi, aggiudicandosi un primo e un terzo posto rispettivamente nel syncro freestyle e nel synchrolatin. Nel frattempo, il gruppo Under 7 classe D ha conquista una prima posizione nel synchro latin, mentre gli Under 9 classe D hanno brillato con due primi posti in Synchro Latin e Choreographic Freestyle.

L’entusiasmo è stato palpabile anche tra i partecipanti Under 12, con due gruppi che si sono aggiudicati due secondi posti nel synchro latin nella classe D. I talenti dell’under 16 classe Unica hanno dominato, ottenendo il primo posto in choreographic Latin.

I due gruppi senior dell’over 31 si posizionano al primo e al secondo posto rispettivamente nelle classi D e U.

Ma la vera sorpresa è stata la vittoria schiacciante del gruppo di Synchro battle, che ha conquistato un amplein di 9 voti su 9 giudici, un risultato davvero straordinario.

Tredici atleti solisti hanno dato il meglio di sé nella competizione, con ottimi risultati per tutti. A scendere in pista sono stati Zola Chiara, Corbo Marta, Geraci Alessio, Lipani Nives, Zito Francesca, Russo Nicole, Russo Chantal, Lagona Carlotta, Callari Amira, Tallo Giorgia, Giuliana Giorgia, Corrado Gaia, Corrado Carine. L’atleta Russo Chantal ha guadagnato 2 medaglie di bronzo e una d’oro, mentre Russo Nicole ha ottenuto la medaglia d’argento in Jive. Numerose finali e semifinali hanno testimoniato il talento e l’impegno degli atleti.

Una protagonista indiscussa della giornata è stata Stefania Palmeri, che ha conquistato ben 4 medaglie d’oro nelle discipline di samba, chacha, rumba e paso doble.

Le coppie agoniste della scuola hanno brillato con prestazioni eccezionali:

Primo posto per Grieco Simone e Porcello Alessandra nella categoria 8/9 C;

Primo posto per Tomasella Francesco e Baglivo Francesca nella categoria 10/11 C;

Secondo posto per Christian Limuti e Vitale Ginevra nella categoria 12/13 C;

Secondo posto per Marco Lo Piano e Porcello Sophia nella categoria 16/34 C.

Nella categoria 16/34 B unica, l’ASD New Planet Academy ha monopolizzato il podio con quattro coppie:

Primo posto per Lombardo Roman e Orlando Soleida;

Terzo posto per Mattia Giarratana e Asia Formica;

Quarto posto per Federico Sillitti e Giusy Ninfosì;

Quinto posto per Simone Martorana e Giada Mirisola.

Infine, la coppia formata da Massimiliano Porcello e Amico Antonia ha ottenuto una vittoria netta nella categoria 46/55 B unica, confermando l’eccezionale talento e la determinazione dell’ASD New Planet Academy.

L’ASD New Planet Academy continua a dominare la scena, posizionandosi sempre in vetta grazie al duro lavoro degli atleti, all’eccezionale guida degli allenatori e al sostegno costante dei genitori. Questo successo non solo celebra le abilità individuali degli atleti, ma anche lo spirito di squadra e l’unità che caratterizzano l’ASD New Planet Academy.