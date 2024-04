Genitore aggredisce verbalmente un’insegnante: la docente accusa un malore ed è ricoverata in ospedale

In un liceo di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, un genitore si è scagliato verbalmente contro un’insegnante che, a seguito dell’aggressione, ha accusato un malore ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane. Il genitore contestava alla docente di aver assegnato alla figlia un impreparato in seguito al rifiuto della stessa di farsi interrogare. In particolare la accusava di non aver applicato lo stesso metodo anche per un’altra studentessa, che risultava assente in quell’ora perché la madre era venuta a prenderla.

L’aggressione verbale Come ricostruito dal sito Ottopagine, il genitore si è presentato a scuola pochi minuti dopo aver scoperto dell’impreparato subito dalla figlia, pretendendo che la docente uscisse fuori dalla classe prima di aggredirla verbalmente in portineria senza darle possibilità di replica o ascoltare le ragioni. Infine, ha abbandonato il liceo urlando: “La farò chiudere questa scuola”.

Il malore e la corsa in ospedale In seguito a questo episodio l’insegnante, sconvolta, ha accusato un malore ed è stato necessario l’intervento del personale del 118. In ospedale sono giunti anche i carabinieri per raccogliere la sua testimonianza sui fatti accaduti. Gli altri docenti hanno espresso solidarietà nei confronti della collega e ora stanno valutando l’opportunità di redigere un documento da sottoscrivere, quale denuncia per questo e altri simili episodi.