Enduro. A Caltanissetta fervono i preparativi per il campionato italiano assoluti dal 26 al 28 aprile

CALTANISSETTA. Proseguono i lavori degli uomini del Moto Club Fuorigiri di Caltanissetta nell’allestire il percorso e le prove speciali nelle quali nei giorni di 26 – 27 – e 28 aprile i piloti del Campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro si daranno battaglia per aggiudicarsi il primo posto.

La gara in programma, valida come 3 e 4 Roud del Campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro, rappresenta la massima espressione dell’enduro nazionale e vedrà alla partenza i migliori piloti italiani e gran parte dei piloti stranieri che oltre a fronteggiarsi nel Campionato del Mondo siaffronteranno sui terreni del Nisseno.

Tra i piloti iscritti alla gara figurano, Steve Holcombe (Honda) 9 titoli mondiali, Bred Freeman (Beta) 9 titoli mondiali, Wil Ruprecht (Sherco) 1 titolo mondiale, Andrea Verona (Gas Gas) vanta già 6 titoli mondiali, 5 di categoria e uno assoluto, Matteo Cavallo (TM) campione italiano e vincitore di una 6 giorni, Thomas Oldrati (Honda) 12 titoli italiani e 1 titolo mondiale, Matteo Pavoni (Husquarna) 1 titolo mondiale, Samuele Berbardini (Honda) campione italiano, Davide Soreca (Kawasaki) 1 titolomondiale e 4 titoli italiani, e tanti altri oltre ai piloti siciliani e alle giovani promesse dell’enduro italiano.

Il programma prevede per il venerdì 26 aprile alle ore 16.00 la disputa della prima prova specialeallestita il via Rochester, mentre per il sabato 27 e domenica 28 le prove speciali saranno allestite in c/da Sabucina – Enduro Test – con ingresso dalla strada statale 122 nei pressi della curva delle Zabbare, in c/da Lannari – Cross Test – con ingresso dalla strada vicinale Lannari mentre la prova – Extrem Test – sarà allestita in c/da Gibil Gabib.

L’organizzazione ha la piena collaborazione e sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale, della Regione Sicilia – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dalla Federazione Motociclistica Italiana e dal Comitato Regionale della Federazione Motociclistica Italiana oltre di tanti imprenditori che hanno dato pieno sostegno all’iniziativa.