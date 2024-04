Caltanissetta. Ristrutturazione di via Borremans: inizio dei lavori previsto per metà maggio

CALTANISSETTA. Presso la Biblioteca di Giunta di Palazzo del Carmine, l’Amministrazione Comunale ha incontrato i rappresentanti dell’ANAS per discutere dei lavori di rifacimento stradale di via Borremans.

Il tratto interessato riveste un’importanza rilevante per l’accesso alla città di Caltanissetta e alla SS640 che collega il capoluogo nisseno all’autostrada A19 Palermo – Catania. È per la città un passo significativo dopo anni di isolamento e difficoltà per i nisseni poiché consentirà il ripristino di un’arteria vitale con altissimi standard tecnici.

Il progetto è stato interamente finanziato dall’ANAS nell’ambito dei lavori della stessa Strada Statale 640 e prevede una spesa di circa tre milioni e mezzo di euro per migliorarne la fruibilità e la sicurezza, contribuendo a evitare frane e smottamenti.

L’inizio dei lavori da parte della società nazionale di gestione delle reti stradali è previsto per la metà di maggio 2024, data in cui sarà emessa una ordinanza di chiusura al traffico veicolare di via Borremans che resterà riservata ai soli residenti. Nell’ordinanza che seguirà verranno forniti ulteriori dettagli per favorire la viabilità dei cittadini.