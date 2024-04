Caltanissetta, incontro dibattito con Giuseppe Trovato: Venerdì 12 aprile ore 9.30, sala degli Oratori di Palazzo Moncada

Venerdì 12 aprile alle ore 9:30, nella sala degli Oratori di Palazzo Moncada, si terrà un incontro-dibattito con l’attivista Giuseppe Trovato sui temi della legalità e del contrasto alla mafia, rivolto agli studenti e alle studentesse della Consulta provinciale studentesca e a rappresentanti delle scuole di istruzione superiore di Caltanissetta.

L’incontro è promosso dall’associazione Onde donneinmovimento, dal Centro studi Paolo e Rita Borsellino e dall’associazione Governo di Lei, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta. La lotta alla mafia e alla criminalità organizzata.

Ë un impegno fondamentale per la legalità e la giustizia nella società Attivisti come Trovato giocano un ruolo cruciale nel promuovere la consapevolezza e la responsabilità nei confronti di queste problematiche. Giuseppe Trovato, nonostante l’aggressione subita nel corso di un’assemblea studentesca a Palma di Montechiaro da parte di un parente di un personaggio mafioso, ha deciso di non arretrare e ha denunciato l’accaduto, così anche studenti e studentesse di Favara che si sono opposti al tentativo della loro scuola di annullare, adducendo motivi di “opportunità”, una assemblea prevista per il giorno dopo con lo stesso Trovato.

Da parte nostra esprimiamo con questo incontro solidarietà a Giuseppe Trovato ma crediamo sia importante che anche studenti e studentesse si interroghino ed esprimano (ci auguriamo) sdegno per quanto accaduto. Ringraziamo il Dirigente dell’Ufficio VI dell’U.S.R. ambito territoriale Cl-En dott. Filippo Ciancio e la Coordinatrice dell’Area Autonomia Scolastica prof.ssa Alessandra Belvedere per l’interesse e la sensibilità dimostrate nell’accogliere la nostra richiesta di partecipazione delle scuole superiori di Caltanissetta.