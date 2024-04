Caltanissetta. Incontro conclusivo del ciclo “FuturaLab” alla Street Factory eCLettica

CALTANISSETTA. Avrà luogo sabato 20 Aprile alle ore 16 alla Street Factory eCLettica di Via Rochester a Caltanissetta l’incontro conclusivo del ciclo “FuturaLab” organizzato da “Futura – costruiamo insieme la città”.In questo incontro si riassumeranno i risultati dei sei incontri organizzati del ciclo FuturaLab tra Novembre dell’anno scorso e Marzo di quest’anno, incontri tematici relativi al programma elettorale di Futura – costruiamo insieme la città: Centro storico di Caltanissetta,

Il turismo per Caltanissetta ed il centro Sicilia, Il diritto di restare, Lo sviluppo integrato, Caltanissetta in un’ottica di Area Vasta. Gli obiettivi degli incontri di FuturaLab erano finalizzati a dare ai cittadini la possibilità di partecipare alla stesura di un programma elettorale per le elezioni comunali dei prossimi 8 e 9 Giugno, e questo incontro servirà alla stesura finale dei punti programmatici che insieme a quelli elaborati dal Partito Democratico di Caltanissetta, diventeranno il progetto politico della lista “Caltanissetta Futura e Democratica” che sostiene la candidata Sindaca Annalisa Petitto.

L’associazione “Futura – costruiamo insieme la città” ringrazia tutti i cittadini che hanno voluto e vogliono ancora dedicare del tempo per costruire insieme un progetto per la Città, in un momento in cui bisogna sostenere un forte rilancio.

