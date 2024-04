Caltanissetta. Grandi emozioni con lo spettacolo “Fuori di me” dell’IPM e del Liceo Classico

CALTANISSETTA. Si è concluso anche quest’anno con uno spettacolo denso di emozioni il percorso dei ragazzi ristretti, ospiti dell’Istituto Penale Minorile e gli studenti del Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta. La performance è il momento finale di un laboratorio di scrittura poetica che ha coinvolto altri IPM in tutta Italia nell’ambito della seconda edizione del “Curae festival” che si è appena tenuto a Pontremoli.

L’input di quest’anno era la “metamorfosi” e i ragazzi sono stati guidati nel mettersi in gioco, pensando gli uomini da donne e viceversa. Sono emerse fragilità e paure comuni lasciati fluire in una scrittura densa e intensa che è stata portata in palcoscenico grazie alla collaborazione tra operatori teatrali che agiscono all’IPM e docenti del Liceo. Intrecci di parole, forti e drammatiche sottolineati da intrecci di corde tese tra cui danzano le ragazze del Coreutico. “Fuori di me” perché solo così ci si può relazionare con l’altro. Ma fuori anche dal carcere, con la presenza di due ragazzi dell’IPM sul palco del Liceo Classico, ma anche per un terzo ragazzo, ora a casa la cui voce però è stata presente. Fuori, in libertà, per chi sta compiendo il percorso doloroso di rieducazione e per chi possa non essere mai “ristretto”.

Tutto avviene grazie ad equilibrismi delle dirigenti, Irene Collerone del Liceo Classico e Viviana Savarino dell’IPM, l’impegno di proff come Ambra Lo Turco, Grazia Zaffuto e Don Alessandro Giambra e i chilometri macinati in autostrada dalla regista Rita Stivale e dal suo braccio destro e sinistro Assunta Migliaccio. La regista, emozionata e trepidante afferma “Avevamo tutti trattenuto le lacrime, ma poi abbiamo capito che qualcuno dentro una cella stanotte non ha dormito per imparare a memoria una poesia. E ora, aspettando esami di maturità e fine pena, cerchiamo i fazzoletti e rileggiamo i testi dello scorso anno pubblicati da Castelvecchi Editore”.

Andrea D’Amico