Caltanissetta. Divieto di sosta in area Bloy, i consiglieri di FdI: “Scelta esagerata e solo disagi per i redidenti”

La campagna elettorale è entrata nel vivo e anche i nostri amministratori, molti in candidatura cominciando dal Sindaco uscente, sono probabilmente distratti nel cercare proseliti e consensi, ma non per questo l’ordinaria amministrazione può essere abbandonata specie se riguarda la vita dei nostri cittadini.

Diversi condomini di via Mattarella, nello specifico i residenti del Condominio Bloy Strammella (Via P. S. Mattarella, n° 3/A-B), ci segnalano una nuova problematica a loro carico e cioè la presenza nei prossimi 20 giorni del circo equestre nella piazza Monsignor Garsia (piazzale Bloy) con il consequenziale divieto di sosta in quell’area.

Come e’ noto gli stessi residenti, quasi un anno furono colpiti dal guasto all’emissario fognario “Fungirello” con l’allagamento e i grossi disagi che ne sono seguiti.

Da circa 3 mesi sono infatti iniziati i lavori di ripristino da parte di Caltaqua che ha intimato l’ovvio sgombero e l’inutilizzo del parcheggio condominiale per eseguire la manutenzione del collettore.

L’area del piazzale Bloy è quindi stato adibito principalmente, da più di trenta famiglie del condominio in questione, come temporaneo posteggio.

Sembra però una scelta di cattivo gusto e di scarsissimo interesse verso questi cittadini ordinare il divieto di sosta in Piazza Monsignor Garsia per un totale di 21 giorni per l’installazione del circo equestre e ancor prima per una manifestazione di enduro.

Non crediamo che in quella zona manchino spazi per garantire le necessità di questi due eventi.

I piazzali di Pian del Lago ad esempio si presterebbero benissimo per entrambi gli scopi.

Per altro, sembra alquanto bizzarra la scelta di utilizzare il piazzale Bloy per un evento statico come quello del circo che necessita la costruzione di alcune strutture fisse in un’area che lo stesso Comune di Caltanissetta ritiene a rischio.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 20/11/2023, sono state predisposte “Procedure Operative

Speditive” per eventi meteorologici straordinari a seguito del cedimento della copertura dello scatolare “Fungirello” in prossimità della Cooperativa Edilizia “Bloy-Strammella”, appare dunque strano, sebbene le condizioni meteorologiche possano non essere avverse, concedere quell’area per questo specifico utilizzo.

Nello specifico Piano Comunale di protezione civile redatto appositamente per questa problematica in data 16/11/2023, nella sezione “ Attività preventive da effettuare appena approvato il piano, in condizioni ordinarie”, al punto 8 si legge testualmente: “Istituzione del divieto di svolgimento attività commerciali e produttive nel piazzale Monsignor Garzia, per tutto il periodo di efficacia del piano speditivo, a cura del SUAP che sospende il rilascio di autorizzazioni;”

Ergo, invito, cogliendo le sollecitazioni dei residenti, di modificare il luogo di installazione del circo equestre per le motivazioni ampiamente e specificatamente riportate.

Il ruolo di Consigliere Comunale che ci onoriamo di rappresentare, terminerà a breve, speriamo che quello dell’amministrazione attiva su queste specifiche e cogenti problematiche non sia già considerato terminato o peggio derubricato alla mera campagna elettorale.

I Consiglieri Comunali di Fratelli D’Italia: Gianluca Bruzzaniti e Salvatore Petrantoni