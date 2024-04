Caltanissetta, apre una sede di Graduatorie Scuola per docenti e personale Ata

L’InfoCenter di Graduatorie Scuola arriva a Caltanissetta. Da oggi non più solo una piattaforma digitale ma anche una sede da raggiungere fisicamente da chiunque sia interessato a entrare nel mondo lavorativo della scuola.

Con il portale Graduatorie Scuola il personale docente e quello Ata possono acquisire facilmente corsi e certificazioni riconosciuti dal Mim. E oggi, grazie all’apertura in tutta Italia di sedi territoriali, sarà ancora più semplice orientarsi nel mondo della scuola, per l’ottenimento di nuovi titoli e quindi nuovi punteggi.

Graduatorie Scuola vanta un’offerta didattica multidisciplinare, strutturata in percorsi di studio integrali che va dai corsi di alfabetizzazione digitale per il personale Ata, alle certificazioni linguistiche per i docenti, passando per i percorsi abilitanti da 60cfu, 30cfu e 36cfu.

Si aggiungono i Master di completamento che permettono l’inserimento nelle classi di concorso, Master post Laurea e corsi regionali di qualifica Osa e di assistente amministrativo. Si svolge tutto totalmente online e si ha la possibilità di studiare in assoluta libertà, senza vincoli di orario o luogo.

Obiettivo della piattaforma, fruibile facilmente per tutti, è quello di far acquisire con pochi click, sia ai docenti che al personale Ata, tutti i titoli necessari e accessori per poter accedere e avanzare nelle graduatorie del mondo scuola.

Per chiunque volesse saperne di più, uno staff di professionisti competenti risponde tutti i giorni ai numeri disponibili sul sito www.graduatoriescuola.it, cui si aggiunge ora una sede in presenza, già attiva in numerose città d’Italia.

L’InfoCenter di Caltanissetta, che si trova in via P. M. Rosso di San Secondo n.14 (di fronte la scuola media “Giovanni Verga”) ha il compito di orientare i candidati verso le scelte migliori per un futuro soddisfacente nel mondo del lavoro legato alla scuola.

Contatti:

Tel 334 918 4908

Email caltanissetta@graduatoriescuola.it

www.graduatoriescuola.it/ref