Basket, il Cusn Caltanissetta in semifinale playoff: sabato 14 aprile ore 20 PalaCannizzaro

Sabato 14 aprile alle ore 20, tra le mura amiche del Palacannizzaro, si disputerà gara 1 di semifinale di playoff del campionato DR2 tra Il CUSN del prof. Armatore ed i forti avversari del Comiso in una gara che si prospetta carica di adrenalina e intensità agonistica.

La squadra guidata da Coach Fabio Iacolino si presenterà al gran completo, carica e motivata, decisa a portare a casa il risultato e ad entusiasmare il pubblico.

La sfida non è delle più semplici ma, la squadra nissena ha mostrato una costante maturazione, un gruppo compatto, una grande forza d’animo e la giusta cattiveria agonistica, figli delle lunghe ora in palestra e del duro lavoro sul campo, fondamentale anche il fattore campo, infatti, il palacannizzaro è sempre stato un campo ostico per le avversarie, ed il Cusn si farà forte del tifo casalingo.

Questo il possibile roster: A. Cammalleri, C. Messina, G. Di Benedetto, C. Lacagnina, A. Minore, F. Iacolino, M. Spanó, M. Galiano, R. Costa, A. Turturici, G. Giannavola, G. Giacalone, Coach F. Iacolino.