Autonomia, Schifani: “Evitare accelerazioni in chiave elettorale”

“Ho detto al mio congresso nazionale di evitare accelerazioni sull’autonomia differenziata in chiave elettoralistica e quindi l’esigenza di approvare l’autonomia differenziata prima delle elezioni francamente non la vedo. Dobbiamo sottrarre dalla campagna elettorale un tema importante come l’autonomia che è un tema forte. Dobbiamo scindere l’aspetto elettorale dall’aspetto politico di qualche partito”.

Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine del convegno “Zes unica, una grande opportunità per il Mezzogiorno?”, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia a PALERMO. “Assicurare i livelli essenziali delle prestazioni in tutto il Paese – ha sottolineato Schifani – significa affermare un diritto sociale di equità sociale. Se io eredito un territorio dove la siringa costa x rispetto alla Lombardia non lo posso cambiare nel giro di nulla”