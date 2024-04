Amministrative a Caltanissetta. Un programma popolare di coesione da condividere per essere cittadini liberi, forti e responsabili al di là del voto

Essere cittadini liberi forti e responsabili al di là dell’esercizio del voto: questo è il compito che desideriamo venga esercitato dai nisseni approssimandosi a giugno la prossima tornata elettorale.

Si è liberi quando si superano i pregiudizi e si esercita il senso critico, si rinuncia ad essere autoreferenziali e si è capaci di dialogare e cooperare con altri; si è forti quando si ha la capacità di salvare la democrazia esercitandone tutte le forme: rappresentativa, partecipativa e deliberativa; si è responsabili quando si esercita la sovranità popolare con i suoi diritti e i suoi doveri.

Avere preso coscienza di essere cittadini liberi, forti e responsabili ha determinato numerose Associazioni ad essere co-protagoniste – insieme ai prossimi candidati per il rinnovo del Coniglio e dell’Amministrazione comunale – dell’imminente evento elettorale, facendo fare così un passo avanti alla democrazia: da quella rappresentativa a quella partecipativa, nell’attesa di proporre forme di democrazia deliberativa alla prossima giunta comunale.

La nostra iniziativa ha preso le mosse da un Convegno organizzato dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali “Lo sguardo sulla realtà per costruire una comunità di speranza”, con l’obiettivo di assumere azioni concrete per risollevare le sorti del nostro territorio; si è voluto rispondere, quindi, alle numerose sollecitazioni del nostro Vescovo, Mons. Mario Russoto, a che i laici si assumessero le loro responsabilità di cittadini. Sono state sollecitate a dare il loro contributo al “Programma popolare di Coesione” anche le Associazioni e i Gruppi ecclesiali, facenti parte della Consulta delle Aggregazioni Laicali.

Nell’ottica della responsabilità civica, i giorni riservati alle elezioni sono considerati gli ultimi di un processo di collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti secondo le seguenti azioni, la prima delle quali già fatta:

proporre ai candidati sindaci la firma all’”Appello per la condivisione di un programma popolare di coesione”; accogliere dalle associazioni, che siamo riusciti a coinvolgere, proposte fattibili da inserire nelle linee programmatiche comunali; consegnare ai candidati sindaci tali proposte; invitare i candidati sindaci a condividere e a sottoscrivere un “Programma popolare di coesione” nelle linee generali, ma essenziali (metodo amministrativo, aree di intervento, obiettivi,).

Giorno 23 c. m., alle ore 17:00, presso la casa delle Culture e del Volontariato, si terrà un’assemblea pubblica con le Associazioni coinvolte per approvare le proposte amministrative da fare conoscere ai candidati sindaci.

Giorno 29 c. m. i candidati sindaci, con qualche rappresentante dell’iniziativa promossa, si riuniranno per confrontarsi, stilare e sottoscrivere le generali linee programmatiche amministrative per i prossimi 5 anni.

Si auspica che chi andrà ad amministrare il comune di Caltanissetta stabilisca anche i momenti di verifica del programma comunale. I cittadini potranno così esercitare, a maggior ragione, il controllo democratico sugli esiti progettuali.

Il nostro intento è quello di fare la nostra parte di cittadini liberi, forti e responsabili per essere utili alla rinascita del territorio nisseno.

Prof. Ferdinando Rovello Presidente APS ALBERTO

Avv. Edoardo Vagginelli Segretario Consulta Aggregazioni Laicali

Dott. Stefano Vitello Presidente APS Luigi Sturzo

ELENCO ASSOCIAZIONI ASSOCIATE PE L’INIZIATIVA

PRESIDENTI ASSOCIAZIONI

Alfonzo Zagarella Verga Associazione B & B

Antonio Vitellaro Storia Antica

Carla Mazzola Movimento Politico per l’Unità – Sicilia

Concetto La Malfa ASD Invicta Basket

Di Stefano Filippo Associazione Essere per Essere

Don Giuseppe Anfuso Voglia di Vivere

Edoardo Bartolotta Italia Nostra – Caltanissetta

Ferdinando Rovello Associazione di Promozione Sociale “ALBERTO”

Filippo Gallo Associazione Comunità di Tenerezza “Aquila e Priscilla”

Fiorella Falci Movimento Ecclesiale Impegno Culturale

Gabriella Urso Club Service Garden

Gianfranco Cammarata Collettivo Letizia Colajanni

Leandro Jannì Italia Nostra – Sicilia

Luca Miccichè Pro Loco

Marisa Sedita Dante Alighieri – Caltanissetta

Maurizio Nicosia CONFCOOPERATIVE Caltanissetta – ANFFAS ETS-APS Caltanissetta

Mazza Giuseppe Movimento Lavoratori di Azione Cattolica

Michele Petitto Classica e Dintorni

Nicola Di Mauro Centro Sportivo Italiano

Pippo Pastorello Noi per la salute – Tina Anselmi

Ruben Gravante Rotaract

Simona Modeo SiciliAntica – v. presidente Sicilia

Stefania D’Angelo SiciliAntica – Caltanissetta

Teresa Piazza Centro Italiano Femminile

Vitello Stefano Associazione di Promozione Sociale “Luigi Sturzo”