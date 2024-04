A Mussomeli quarant’anni dopo: fra’ Nunzio Asta incontra i suoi ex scout

MUSSOMELI – E’ stato un bel momento quello vissuto sabato pomeriggio dagli ex scout mussomelesi che sotto la guida di fra Nunzio Asta, la cui permanenza a Mussomeli durò tre anni circa (dal 1984 al 1986), fecero parte del gruppo che man mano prese forma con delle attività socio-culturali, ricreative e religiose. Da dire che il suo inizio incominciò con erano ragazzi della comunità francescana, che sperimentarono la gioia dello stare bene insieme, indirizzati dalle loro famiglie individuando appunto nel gruppo una valida aggregazione di crescita sociale assai apprezzata e condivisa dalle famiglie. Questi i nominativi che si leggono negli appunti di allora: Castiglione Mario, Di Maria Vincenzo, Sapia Angelo, Favata Salvatore, Cascio Margherita, Russo Paolino, Sola Giuseppe, Sola Gero, Bonomo Sonia, Frangiamore Cinzia, Frangiamore Lucrezia, Mantio Salvatore, Sorce Salvatore, Felce Francesco, Mingoia Gianni, Mingoia Josella, Mingoia Silvana, Gencorusso Mirella, Diliberto Sergio, Ricotta Giuseppe, Lupo Salvatore, Piazza Enzo, Catania Maria, Sorce Lino, Messina Maurizio. Dopo quarant’anni, il giovane presidente dell’associazione “Mussomeli nella storia“ Mario Bertolone ha fortemente voluto fare incontrare alcuni di quei ragazzi di allora per una rimpatriata e per uno scambio di idee e c’è riuscito. Ha fatto giungere da Comiso, dove attualmente vive, quel fra Nunzio Asta del convento di di San Francesco che ancora si ricorda di due terziarie francescane, individuate in ‘za Cina Montagnino (‘a spizia) e la ‘za Viciuzza Lanzalaco ( ‘mpimpirinello). Il frate ha incontrato alcuni di quei ragazzi che ha accolto con abbracci e sorrisi. E’ stato un incontro coordinato da una ex scout. Emilia Di Piazza. Ci sono stati i saluti di Mario Bertolone, la testimonianza di un altro ex scout Mario Gero Taibi e l’intervento del francescano e scrittore Padre Luigi Sapia dell’Ordine dei Frati Minori conventuali. E’ seguito l’atteso intervento di Fra Nunzio, ascoltato con interesse degli ex scout presenti che si sono anch’essi alternati a testimoniare il loro passato. Un piacevole incontro con l’auspicio di una sua rinascita. Alla fine, un momento di convivialità.