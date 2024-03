Strage in famiglia: Barreca trasferito a Enna, il legale protesta

L’avvocato Giancarlo Barracato, legale di Giovanni Barreca accusato di avere ucciso insieme alla figlia di 17 anni e a una coppia, durante un esorcismo, la moglie e il figli di 16 e 5 anni ad Altavilla Milicia, ha presentato un’istanza per riportare il suo assistito nel carcere Pagliarelli di Palermo.

L’indagato attualmente è nel penitenziario di Enna perché avrebbe avuto problemi con alcuni detenuti nel carcere palermitano in cui era stato portato dopo l’arresto. A Enna non ci sarebbero gli stessi supporti psicologici presenti nel carcere Pagliarelli e la distanza dal capoluogo metterebbe in difficoltà il legale che il mese prossimo tornerà ad ascoltare con i suoi consulenti Barreca per predisporre la perizia di parte.

Sono stati gli agenti della penitenziaria a trasportarlo lo scorso venerdì nel carcere al centro della Sicilia per essere ospitato in una struttura con una popolazione ridotta che possa garantirgli un controllo e un’assistenza migliori.