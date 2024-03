Serie D. Al “Valentino Mazzola” il 28 marzo derby siciliano tra Sancataldese e Canicattì: verdeamaranto a caccia di punti salvezza

Nel girone I del campionato di serie D è il caso di dire che sta montando l’attesa per la sfida che giovedì 28 marzo vedrà la Sancataldese affrontare in casa il Canicattì in un derby siciliano veramente elettrico con inizio alle ore 16.

Anche perchè al Valentino Mazzola, la Sancataldese, dopo aver perso nel recupero con il Casalnuovo, ha bisogno di vincere per rintuzzare il tentativo di rimonta del Portici ed evitare la zona play out.

Il tecnico Passiatore ha lavorato parecchio per dare nuovo slancio ad una squadra che ha sempre fatto dell’orgoglio, della generosità in campo e della forza del gruppo i suoi tratti distintivi. Il Canicattì arriva a questo derby siciliano di serie D con una classifica più tranquilla con 38 punti, cinque in più rispetto alla Sancataldese che deve vincere per gettare le basi dell’ennesima salvezza diretta. (Foto Sancataldese Calcio Official)