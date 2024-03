Pasqua: il questore di Catania consegna uova a bimbi ricoverati al Policlinico

In questi giorni che precedono le festività pasquali, in molte città d’Italia, le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno consegnato le tradizionali uova di cioccolata a bambini ospiti di comunità, a persone in difficoltà, a piccoli pazienti, costretti in ospedale.

Tra le diverse iniziative anche quella del Questore di Catania che, insieme ai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che questa mattina si sono recati presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Catania, diretto dalla prof.ssa Giovanna Russo.

I poliziotti sono stati accolti dai medici di turno presenti e da tutto lo staff dei sanitari. Durante l’incontro gli agenti hanno donato ai piccoli ricoverati le tradizionali uova di cioccolato, rivolgendo loro i migliori auguri di buona Pasqua ma anche di una rapida guarigione