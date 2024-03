Mostre, per “La Sicilia di Caravaggio” esposto a Noto “San Giovannino alla fonte”

Tra i capitoli più affascinanti della storia dell’arte, il rapporto tra Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, e la Sicilia, vede aprirsi una nuova pagina di approfondimento con la mostra intitolata La Sicilia di Caravaggio, in programma dal 30 marzo al 3 novembre, al Convitto delle Arti Noto Museum, a Noto (Siracusa).

L’esposizione, prodotta da Mediatica, impresa culturale leader ed organizzatore di importanti mostre d’arte nell’isola, e promossa dal Comune di Noto, dall’Assessorato alla Cultura e dal Sindaco della città di Noto, Corrado Figura, gode del patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. La rassegna è curata dallo storico dell’arte Pierluigi Carofano, in collaborazione con Nicosetta Roio.

La mostra di Noto raccoglie idealmente il testimone della grande mostra Caravaggio in Sicilia, il suo tempo, il suo influsso allestita a Siracusa e che, nel 1984, ha inaugurato un nuovo filone di studi monografici sugli artisti influenzati dall’arte di Caravaggio durante la sua permanenza sull’isola e negli anni successivi. A distanza di 40 anni, quindi, l’esposizione La Sicilia di Caravaggio mira a dare uno sguardo di sintesi al rapporto tra il pittore milanese e gli artisti attivi in Sicilia nel 1600, attraverso un percorso articolato in tre sezioni, con circa 30 opere provenienti da musei, gallerie e fondazioni di città italiane ed estere, come Mdina e La Valletta.

La prima sezione è dedicata ad artisti attivi in Sicilia e nel Viceregno spagnolo che conobbero Caravaggio o che sono oggi da considerarsi i cosiddetti caravaggisti di prima e seconda generazione. Si tratta, tra gli altri, di maestri come Giovanni Bernardo Azzolino, Mario Minniti, Alonzo Rodriguez, Fabrizio Santafede, Carlo Sellitto, Battistello Caracciolo, Hendrick de Somer e Jusepe de Ribera.

La seconda sezione è rivolta al passaggio ad un naturalismo edulcorato in chiave classicista e barocca. Spiccano, in questa area espositiva, Pietro Novelli, Andrea Vaccaro, Daniel Seghers e Matthias Stomer.

L’ultima sezione è dedicata a Caravaggio e affronta la questione della sua presenza in Sicilia tramite la rara copia della Natività di Palermo, dipinta da Paolo Geraci, e il San Giovannino alla fonte proveniente dal National Museum of Art La Valletta, opera attribuita a Caravaggio