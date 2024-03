Il nisseno Giancarlo D’Oro bronzo agli Europei Master Indoor di atletica nei 60 m. in Polonia

Podio europeo per Giancarlo D’Oro (primo da sinistra nella foto) agli Europei Master Indoor di atletica leggera che si stanno disputando a Turun in Polonia. Il campione nisseno è riuscito a conquistare il terzo posto nella finale dei 60 metri piani con il tempo di 7’’96.

Giancarlo d’Oro

Per la cronaca, a precederlo grazie ad una partenza sprint sono stati il connazionale Giulio Morelli e il francese Francois Bontemps. Per lui comunque una medaglia di bronzo e un podio internazionale a livello europeo che costituiscono risultati di tutto rispetto e valore. Una notizia che ha riempito di gioia non solo lo sport nazionale, ma anche quello nisseno.

Giancarlo D’Oro, infatti, è molto seguito ed apprezzato da parte di tantissimi sportivi e appassionati nisseni che hanno sempre ammirato questo loro concittadino in grado, negli anni, di ottenere risultati considerevoli non solo a livello nazionale, ma anche europeo e mondiale. Per lui dunque una nuova gran bella soddisfazione, l’ennesima, di una carriera che lo ha visto protagonista ad altissimi livelli nel mondo della velocità master indoor.