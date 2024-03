Donna incinta partorisce su un volo aereo assistita dal pilota

Aiuta a partorire una donna incinta in alta quota. E’ accaduto ad un pilota d’aereo. Il comandante thailandese Jakarin Sararnrakskul era al comando di un volo VietJet diretto a Bangkok da Taipei quando all’improvviso viene avvisato dalle hostess di bordo che una donna incinta era entrata in travaglio. Senza pensarci due volte, l’uomo lascia la cabina alla co-pilota e va ad assistere la partoriente.

Una storia vera con un lieto fine: Il bimbo è nato sano e salvo ed è stato soprannominato Sky perché è venuto alla luce in cielo. A rendere pubblica la notizia è stato proprio Sararnrakskul che dopo l’atterraggio ha postato su Instagram le foto che lo ritraggono sorridente insieme al neonato.

“Faccio il pilota da 18 anni e oggi ho appena aiutato un neonato su un aereo” ha scritto. Mamma e figlio, affidati alle cure dei paramedici che li attendevano già in pista, sono stati subito portati in ospedale. “Il piccolo potrà raccontare a tutti, per il resto della sua vita, di essere nato in cielo” ha proseguito Sararnrakskul che è orgoglioso di averlo aiutato a venire al mondo. (SKY TG 24).