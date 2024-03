Caltaqua: il calendario di distribuzione idrica nel Nisseno

A seguito della già annunciata riduzione dei prelievi idrici dettata dall’Autorità di Bacino relativamente agli invasi Fanaco e Ancipa, caltaqua ha messo in campo in questi giorni ogni sforzo per ottimizzare la distribuzione idrica all’utenza con le risorse messe a disposizione dal Gestore sovrambito Siciliacque.

Ricordiamo ai nostri utenti di consultare il sito www.caltaqua.it per tutte le informazioni relative alle zone e al programma di distribuzione per ogni comune.

Inoltre si informa che è possibile contattare il nostro call center esclusivamente ai numeri 800180204 e 093423478, le uniche due linee dedicate alle richieste di informazioni.

Di seguito il quadro completo della programmazione per ciascun comune e salvo un ulteriore aggravamento della crisi idrica: