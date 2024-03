Caltanissetta, teatro Margherita: “Mammuzza… fimmini di Sicilia”, venerdì 5 aprile

Dopo la suggestiva Pasqua nissena la stagione “Dialoghi. Un palcoscenico eclettico” organizzata al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta dall’Amministrazione comunale riprende venerdì 5 aprile alle ore 21 con lo spettacolo “Mammuzza … fimmini di Sicilia”, un concerto per voci, suoni, versi e memorie di Ernesto Cerrito e Antonello Capodici, che firma anche la regia.

Lo spettacolo è congegnato come un concerto, ma sarà anche viaggio nella memoria, nella parola scritta in pagine antiche, un dialogo con il passato e una spinta verso il futuro di questa Sicilia narrata come una donna, come una madre… una “mammuzza” appunto. Donna e femmina nelle sue forme esteriori, artistiche, convenzionali, storiche, culturali, antropologiche, ma più ancora nelle radici del suo mistero più profondo.

Sul palco i musicisti Eugenio Cardillo (pianoforte), Fabrizio Angotti e Simone Fiaccabrino (chitarre), Peppe Morreale (contrabasso), Ernesto Cerrito (batteria) interpreteranno, con le voci soliste di Deborah Di Pietra e Alessandro Pistone, alcuni dei brani più celebri della produzione isolana e altri meno frequentati, ma della stessa intensa e struggente bellezza: inni alla libertà, canti di rabbia e ribellione, ballate indimenticabili, proposti in una chiave musicale moderna e con un arrangiamento che ne esalta la duttilità e lo spirito senza tempo che li permea. A supporto e collegamento i versi immortali di Ibn Hamdis, Lucio Piccolo, Ignazio Buttitta, Giuseppe Pitrè, Leonardo Sciascia e Luigi Pirandello recitati da Antonello Capodici e Valentina Botta. La stagione “Dialoghi. Un palcoscenico eclettico” prosegue sabato 20 aprile con Liborio Natali in “Hamlet Machine”

MAMMUZZA… FIMMINI DI SICILIA Concerto per voci, suoni, versi e memorie di Ernesto Cerrito e Antonello Capodici con Eugenio Cardillo pianoforte, Fabrizio Angotti chitarra, Simone Fiaccabrino chitarra, Peppe Morreale contrabasso, Ernesto Cerrito batteria

Voci soliste: Deborah Di Pietra e Alessandro Pistone

Voci recitanti: Antonello Capodici e Valentina Botta

Regia Antonello Capodici

Produzione Théatron. Il teatro della città

INFORMAZIONI

Il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta è convenzionato con Carta del Docente e 18app.

Biglietti da 15 a 5 euro. Biglietteria on line: www.liveticket.it.

Il botteghino del teatro è aperto da lunedì a venerdì ore 8.30 – 13.30; lunedì e giovedì anche ore 15.30 – 18.

Informazioni ai numeri 0934.547034 – 3791671142–