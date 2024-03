Caltanissetta, per i bambini pronta la “Caccia alle uova di Pasqua” nella villa Amedeo

Per tutti i bambini di Caltanissetta (e non solo) è stata programmata, per domenica 17 marzo dalle ore 10.30, la “Caccia alle uova di Pasqua”.

Un’iniziativa interistituzionale organizzata alla villa Amedeo, area verde sempre più protagonista di iniziative ed eventi per adulti e bambini.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Caltanissetta, Croce Rossa Italiana, Viviamo In Positivo, ADI Scarl e Protezione Civile.

Un’iniziativa che prevede una mattinata di giochi e di animazione e che avrà come protagonista “il coniglietto Amedeo” che ha “nascosto” delle uova in tutta la villa.

Il compito dei bambini sarà quello di individuare più uova possibili per poter vincere un “dolcissimo regalo”.