Caltanissetta, la Croce Rossa forma 21 Operatori di Emergenza

Si è concluso domenica 10 marzo il Corso OPEM (Operatori di Emergenza) della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, iniziato il 30 gennaio scorso che ha visto impegnati 21 volontari nelle diverse discipline che lo compongono. I vari Trainers che si sono susseguiti hanno avuto modo di erogare diverse ore di lezione trattando i seguenti argomenti: Principi e Valori della CRI, Le attività in emergenza della CRI, l’Area Emergenza e i materiali di emergenza; le varie fasi di una missione e la preparazione alla missione, le comunicazioni radio, l’assistenza socio sanitaria in emergenza e le strutture campali, medicina delle catastrofi, le varie specialità nei Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali della CRI, Antincendio livello medio, Il Sistema di Protezione Civile, Cartografia – navigazione terrestre e GPS; Aspetti psicosociali; Attività pratiche con gruppi elettrogeni – strutture campali – logistica – censimento della popolazione – gestione dei lotti catastrofe -orientamento e- comunicazioni radio- sala operativa mobile – uso delle coordinate; i volontari discenti hanno inoltre potuto mettere in pratica quanto appreso nel corso delle lezioni impegnandosi attivamente durante l’esercitazione di giorno 3 marzo presso Borgo Petilia.



Il corso è stato diretto dal volontario CRI Messina Pietro e lo staff di trainer è stato composto da Bognanni Santina Sonia, Di Giulio Giuseppe, Flores Giovanni, Loria Antonio, Narbonese Denio, Kevin Di Giugno, Montoro Angelo, Saporito Giusi, Savarino Walter, Sposito Antonino, Zimarmani Gabriele, Vullo Sebastiano, che hanno espresso piena soddisfazione per l’interessamento in aula e in campo da parte dei partecipanti ed hanno avuto modo di rispettare gli obiettivi prefissati, tant’è che per i tutto lo staff docenti il corso è stato spunto per future iniziative e progetti.

Alla fine del corso i discenti hanno svolto un esame di 30 domande a risposte multiple, superandolo ed ottenendo così la qualifica di Operatore in Emergenza.

I volontari CRI qualificati sono; Alfano Stefano, Bellanca Antonio Rosario, Bellini Daniela Sonia, Castelli Giovan Battista, Cucuzza Alessio, Gruttadauria Susanna, Gurreri Damiano Francesco, La Placa Roberta, Lazzara Mikele, Licata Stefania Matilde, Lo Vato Beniamino, Martina Aurora, Messina Lisa, Minnella Stefania Maria, Miraglia Valentina, Mosca Martina Pia, Nespoli Antonio, Sardo Sandro, Scarantino Gabriele, Scarantino Giorgio, Sposito Mario.

Ogni esperienza formativa, dichiara Nicolò Piave Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, racchiude in se l’importanza del volontariato qualificato e competente che la Croce Rossa Italiana mette in campo per alleviare le sofferenze dei vulnerabili, l’area emergenza della Croce Rossa negli ultimi mesi ha posto in essere una attenta formazione adeguata alle esigenze del territorio, superando vecchi schemi e metodologie ed adeguandosi alle esigenze locali a seguito attenta analisi dei bisogni emergenziali.

Il consiglio direttivo si congratula con il direttore Pietro Messina per aver raggiunto gli obiettivi prefissati, con tutti i docenti del corso, con le associazioni Civici Volontari Antincendio Xirbi di Rosario Gentile ed Associazione Nazionale Polizia di Stato di Francesco Capizzi, per la collaborazione durante le esercitazioni e per i materiali messi a disposizione, e con tutti i discenti per la costante e proficua frequenza, che li ha portati a raggiungere l’ennesimo obiettivo comune, finalizzato sempre ad assistere i soggetti in condizione di vulnerabilità.