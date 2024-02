Volley femminile, serie B2: la Traina SRL Albaverde vittoriosa a Vibo Valentia consolida il secondo posto

La TRAINA SRL alla ripresa del campionato riparte da dove aveva cominciato con una convincente vittoria con il massimo scarto contro il Todo Sport.

La formazione nissena sempre accompagnata in trasferta dalla presidente Oriana Mannella si è presentata al giro di boa del campionato con 35 punti (quattro in più della scorsa stagione) che valgono un secondo posto ad un punto della vetta (contro il terzo posto della stagione passata che distava ben quattro punti dal primo posto).

Forte di una classifica incoraggiante la TRAINA SRL non ha mostrato cedimenti a Vibo Valentia con un successo che ha ratificato la qualità del gruppo andando oltre alle caratteristiche delle singole individualità.



Solo nel primo set le ragazze di Relato hanno sofferto nella parte centrale del parziale rischiando sul 23 a 22 ma trovando in extremis il bandolo della matassa.

Nelle altre due frazioni di gioco Moneta e compagne hanno gestito la gara con autorevolezza dettando i ritmi del gioco e non permettendo mai alle padrone di gasa di rientrare in partita.

La TRAINA SRL è scesa in campo con la diagonale “palleggiatrice-opposto” formata da Noemi Spena e Rita Franceschini che dal secondo set hanno lasciato spazio al duo Raffaella Minervini-Jennifer D’Antoni con quest’ultima e Giada Musumeci a fare alternativamente il doppio ruolo di opposto e posto 4.

Utilizzate Spena e Franceschini nel secondo parziale (dal 15/20) e nel terzo (dal 14/18), spazio nel finale anche per Marta Zaffuto e Valeria La Mattina.

Hanno completato il roster le centrali Chiara Monzio Compagnoni (top scorer con 12 punti) e Arianna Giannone, assolute padrone della rete, una Serena Moneta super influenzata, e una Michela Conti che, nonostante gli acciacchi e i fastidiosi inconvenienti, stringe i denti e continua a catalizzare palloni in seconda linea.

Il Todo Sport delle ex Fabiola De Araujo e Chiara Angilletta e della nissena di adozione Lauretta Okoma è stato un valido avversario non permettendo alle nissene di abbassare mai la guardia e, con una formazione fortemente mutata ma anche più equilibrata rispetto a quella vista all’andata, per le calabre la strada verso la salvezza è in salita ma ancora transitabile.



In casa nissena, superate con personalità le incognite sempre presenti alla ripresa delle ostilità dopo lunghi fermi, Spena e compagne hanno confermato il ruolo di protagoniste e, dopo un mese di assenza, sono attese sabato al PalaCannizzaro dai propri tifosi impazienti di vederle all’opera.

Questo il dettaglio della gara di sabato 10 febbraio 2024 disputata a Vibo Valentia:

🗒️ Todo Sport Vibo Valentia – Traina SRL Albaverde 0-3 (23/ 25; 17/25; 18/25)

▶️ Todo Sport: Miceli, Okoma, Mania, Angilletta, Dodaro V., De Araujo, La Vecchia, Montalbano, Lopez, Dodaro M. (L1). NE: Sorrenti (K), All. Torchia – Iurlaro.

▶️ Traina SRL Albaverde: Minervini, D’Antoni 9, Musumeci 4, Spena (K) 2, Giannone 6, Monzio Compagnoni 12, Franceschini 7, Zaffuto 1, Moneta 9, La Mattina 3, Conti (L). All. Relato

👥 Arbitri: Sarah Maccotta e Giovanni La Mantia entrambi di Palermo