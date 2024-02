Tredicenne muore cadendo dalla sedia a rotelle all’uscita da scuola: aperta inchiesta dalla Procura

La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta sulla morte di un 13enne all’uscita da scuola. Il ragazzino, affetto da distrofia muscolare, il 6 febbraio era caduto accidentalmente dalla sedia a rotelle uscendo dall’istituto: ricoverato in Rianimazione all’ospedale Fazzi di Lecce, è morto domenica dopo 5 giorni di agonia. I genitori hanno sporto denuncia e ora la Procura dovrà stabilire eventuali responsabilità nella vicenda.

Il rientro a casa e il peggioramento delle condizioni di salute Come ricostruito da Il Corriere del Mezzogiorno, in un primo momento le condizioni del minore non sono apparse gravi, tanto da essere affidato a un’amica di famiglia per essere riaccompagnato a casa. Nel corso delle ore successive, però, i genitori hanno notato un rapido peggioramento delle condizioni di salute del figlio e hanno così deciso di accompagnarlo all’ospedale di Scorrano per accertamenti.

Il ricovero In poco tempo le sue condizioni si aggravano, al punto che i medici decidono per il suo trasferimento d’urgenza al Fazzi di Lecce dove è morto, forse a causa di alcune complicanze cerebrali legate alle fratture delle tibie rimediate nella caduta. I genitori hanno così sporto denuncia alla polizia sollevando ipotesi di mancata custodia e mancata chiamata al 118. Indagini in corso da parte della Procura per stabilire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità, con testimonianze dei compagni della vittima al vaglio della polizia.