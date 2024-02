Sutera, tavola rotonda “Sanità pubblica e assistenza ospedaliera e territoriale tra criticità e prospettive”

SUTERA – È stata organizzata per il 17 febbraio 2024 presso l’Auditorium Comunale ex Chiesa degli Agonizzanti una tavola rotonda dal titolo “Sanità pubblica e assistenza ospedaliera e territoriale tra criticità e prospettive”. Tema delicato nel panorama politico regionale e nazionale, il gruppo politico “Sutera nel Cuore” ha ritenuto fondamentale affrontare le sfide e le opportunità legate al settore sanitario anche a livello territoriale e con uno sguardo intergenerazionale. Interverranno il consigliere di minoranza Avv. Carmelo Salamone, il Dott. Renato Costa, il Dott. Mario Difrancesco, il Dott. Calogero Ferlisi, il Dott. Angelo Lombardo e il Dott. Giuseppe Landro. Modera il dott. Giuseppe Grizzanti, medico ed ex sindaco di Sutera. Tra le tematiche che verranno affrontate: la realtà e le prospettive del PNRR,

l’assistenza ospedaliera ed extra-ospedaliera nell’Alta Valle del Platani, l’assistenza sanitaria di base e la carenza del personale medico. L’iniziativa è parte dell’impegno dei Consiglieri di Minoranza Carmelo Salamone, Carmelina Alongi e Nuccia Marina Malta, nonché di tutto il gruppo politico “Sutera nel Cuore”, di affrontare le tematiche cruciali per il territorio e stimolare il dibattito critico nella comunità per giungere a soluzioni condivise.