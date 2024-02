Sanremo: ascolti serata finale, record Amadeus con 14 mln e 74.1%. La media di share più alta dal 1995

La serata finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo segna un ascolto medio del 74.1% di share con 14.301.000 spettatori nella fascia oraria dalle 21.27 alle 01.59. Lo scorso anno la quarta serata aveva registrato un ascolto medio di 12.256.000 spettatori per uno share del 66% di share. Il risultato di ieri sera è il migliore dell’era Amadeus.

Per quanto riguarda le fasce di ascolto, la prima parte di serata (dalle 21.27 alle 23.31) ha raccolto 17.281.000 spettatori per uno share del 78% di share. La seconda parte (dalle 23.34 alle 01.59), è stata vista da 11.724.000 spettatori e uno share del 78.8% share. Lo scorso anno la prima parte, dalle 21,25 alle 23,54, era stata vista da 14.423.000 di spettatori per uno share del 62.1%, mentre la fascia dalle 23.58 alle 01.59, aveva totalizzato 9.490.000 di spettatori per il 73.7%

Si confermano gli ascolti record del festival di Amadeus. La media del 74.1% centrata dalla finale rappresenta il miglior risultato in termini di share dal 1995, quando l’edizione condotta da Pippo Baudo, con Anna Falchi e Claudia Koll, ottenne il 75.22%